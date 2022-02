Attacco hacker contro le tv russe: in onda canzoni ucraine

La guerra è fatta di molte cose, compresi gli attacchi hacker. Il collettivo Anonymous ha deciso di agire contro Mosca, dopo l’invasione in Ucraina, attaccando siti governativi, tra cui quelli del Cremlino e della Duma, resi irraggiungibili. Il team di hacker ha poi colpito anche il sito del ministero della Difesa russo da cui sarebbero riusciti anche ad estrarre diversi dati. Ma la più incredibile delle mosse è stata quella che ha riguardato la tv di Stato russa.

Gli hacker di Anonymous, infatti, sono entrati nel sistema dei canali e hanno trasmesso al posto dei programmi in palinsesto video con immagini della guerra e canzoni ucraine. Il video pubblicato da Anonymous è un montaggio sulle note di una canzone di Monatyk. Personaggio televisivo russo, Monatyk ha partecipato anche all’edizione dell’Eurovision Song Contest nel 2017.

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) February 26, 2022