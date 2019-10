Turchia, sventato attacco Isis durante la festa della Repubblica a Istanbul: 3 arresti

La polizia antiterrorismo della Turchia ha sventato un sospetto tentativo di attacco da parte dell’Isis durante la festa della Repubblica a Istanbul. L’operazione ha portato in manette tre persone che la scorsa settimana avrebbero rubato un’auto nel quartiere di Sancaktepe, nella periferia della Capitale. Dopo il furto avrebbero sostituito la targa con un’altra falsa e avrebbero parcheggiato la macchina nei pressi della prefettura, che è possibile fosse uno dei loro obiettivi.

Gli arresti sono avvenuti con blitz simultanei in 5 zone diverse della città, dove sono stati sequestrati un fucile a pompa, una pistola, numerose munizioni e documenti cartacei e digitali riconducibili all’Isis. Uno dei fermati era già stato detenuto in passato per legami con il gruppo jihadista, mentre il fratello di un altro risulta ucciso in zone di conflitto in Siria.

Oggi 29 ottobre in Turchia si celebra il il 96esimo anniversario della nascita della Repubblica, proclamata dopo la dissoluzione dell’impero Ottomano da Mustafa Kemal Ataturk. “Stiamo conducendo una lotta analoga alla nostra guerra d’indipendenza, iniziata un secolo fa e coronata dalla creazione della nuova Repubblica”, ha scritto in un messaggio alla nazione il presidente Recep Tayyip Erdogan, facendo riferimento alle minacce “all’unità nazionale” legate alla “sicurezza dei confini”.

Erdogan vuole le armi nucleari, e lo dice apertamente a una riunione del partito

Potrebbero interessarti Guinea-Bissau, il presidente scioglie il Governo: è crisi politica Proteste in Iraq, uomini mascherati sparano sui manifestanti: 18 morti Cile, violenti scontri durante le proteste a Santiago