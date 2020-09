Trump accusato di violenza sessuale dall’ex modella Amy Dorris

Nuove accuse di molestie sessuali a Donald Trump. L’ex modella Amy Dorris ha accusato il presidente degli Stati Uniti di averla aggredita sessualmente al torneo di tennis degli Us Open il 5 settembre 1997. In un’intervista esclusiva al Guardian, Dorris (che all’epoca aveva 24 anni) ha raccontato che Trump l’ha avvicinata fuori dal bagno del “Vip box” e le ha infilato la lingua in bocca, toccandola su tutto il corpo e bloccandola in una presa dalla quale non riusciva a liberarsi. Trump tramite i suoi avvocati ha negato ogni accusa. L’ex modella, che vive in Florida, ha fornito al Guardian le prove dei suoi incontri con Trump a sostegno del suo racconto, compreso il suo biglietto per gli US Open. Trump aveva 51 anni all’epoca ed era sposato con la sua seconda moglie, Marla Maples.

