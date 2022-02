Il ritorno di Trump: “Putin è un genio, con me alla Casa Bianca niente crisi in Ucraina”

Trump: “Putin è un genio, con me alla Casa Bianca niente crisi in Ucraina”

“Putin è un genio, con me alla Casa Bianca la crisi in Ucraina (segui qui la diretta) non ci sarebbe stata”: lo dichiara l’ex presidente Usa, Donald Trump, tornato a parlare in tv dopo diverso tempo.

“Conosco molto bene Putin – ha dichiarato Trump in un’intervista – e durante l’amministrazione Trump non avrebbe mai fatto quello che sta facendo ora, assolutamente no”.

Il tycoon, che ha anche definito “intelligenti” le tattiche di Putin, ha poi aggiunto: “La crisi si sarebbe potuta evitare se fosse stata gestita in maniera appropriata dall’attuale presidente Usa Joe Biden”.

Trump, quindi, nel corso dell’intervista ha continuato a elogiare più volte Putin: “Bisogna dire che ci sa proprio fare. E sapete qual è stata la risposta di Biden? Non c’è stata risposta”.

“Ha dichiarato – riferendosi alle parole del presidente Putin nel corso della sua recente conferenza stampa – che una bella porzione dell’Ucraina, dico dell’Ucraina, è indipendente. Cioè è fantastico. Ho detto: ‘Ma quanto è intelligente!’ E ora ci entra come peacekeeper, cioè con la forza di pace più potente. Potremmo farlo anche noi al nostro confine Sud” ha scherzato l’ex presidente americano, con riferimento al confine con il Messico.