Crisi Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi 23 febbraio 2022

CRISI UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La decisione del presidente della Russia Vladimir Putin di riconoscere l’indipendenza delle regioni separatiste di Donetsk e Lugansk ha accelerato la crisi con l’Ucraina e i Paesi occidentali, che hanno risposto con una serie di sanzioni economiche contro Mosca. Putin, il quale ha dichiarato che “Gli accordi di Minsk non esistono più”, però va avanti per la sua strada con l’invasione dell’Ucraina che ormai potrebbe avvenire da un momento all’altro. Di seguito, tutte le ultime notizie di oggi, mercoledì 23 febbraio, sulla crisi tra Ucraina e Russia.

Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta

Ore 08,30 – Gli Usa spostano 800 soldati dall’Italia al Baltico – Biden, il summit negato con Putin e le armi ai Paesi Baltici – La posizione degli Stati Uniti — dopo aver varato le prime sanzioni contro la Russia — si è fatta più dura nei confronti di Mosca nelle scorse ore anche su due altri fronti. Il primo: il no di Biden a un vertice con Putin — per ora — esplicitato dalla portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki («Non chiuderemo mai del tutto la porta della diplomazia, ma la diplomazia non puo’ avere successo a meno che la Russia non cambi strada». Il secondo: l’invio di truppe e mezzi nei Paesi Baltici: gli Usa invieranno circa 800 soldati di un battaglione di fanteria, provenienti da altre località in Europa; 40 aerei d’attacco per rinforzare le difese dei paesi sul fianco orientale della Nato; un contingente di caccia d’assalto F-35 e di elicotteri d’attacco AH-64 Apache. Biden ha descritto la mossa come puramente “difensiva”, e ha affermato: “Non abbiamo intenzione di combattere la Russia”.

Ore 7,00 – Putin:”Interessi e sicurezza Russia non negoziabili” . Gli interessi e la sicurezza della Russia “non sono negoziabili”. Lo ha ribadito il presidente russo Vladimir Putin, alla luce della crisi ucraina e dello scontro con l’Occidente. Il presidente russo però ha detto che Mosca è pronta a trovare soluzioni diplomatiche con l’Occidente per mettere fine alla crisi ucraina.

