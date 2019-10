Clamoroso scivolone di Trump sulla geografia: “Costruiremo un muro anche in Colorado”

Trump vuole ‘un muro in Colorado’, ma lo Stato non confina con il Messico

Clamorosa gaffe del presidente Usa Donald Trump. Durante un comizio a Pittsburgh, in vista delle elezioni presidenziali 2020, il tycoon ha affermato che la sua amministrazione sta costruendo un muro anche in Colorado. “Stiamo costruendo un muro al confine del New Mexico. E stiamo costruendo un muro anche in Colorado”, ha detto Trump. Peccato che il Colorado, situato direttamente a nord del New Mexico, non si trova al confine tra Stati Uniti e Messico. Una parte del muro di confine è in costruzione lungo il fiume Colorado in Arizona, ma non è la stessa cosa.

Il presidente, inconsapevole della gaffe, ha proseguito, illustrando la sua politica “dei muri”. “Stiamo costruendo un bellissimo muro. Uno grande che funziona davvero, che non puoi superare, non puoi andare sotto”, ha detto Trump durante il discorso alla Shale Insight Conference a Pittsburgh. E ha continuato: “E stiamo costruendo un muro in Texas. E non stiamo costruendo un muro in Kansas, ma ottengono il vantaggio dei muri che abbiamo appena menzionato. E la Louisiana è incredibile”.

Promessa faro della campagna elettorale del 2016 la costruzione del muro fatica a concretizzarsi, infatti il Congresso rifiuta di sbloccare i fondi necessari al suo finanziamento.

Dopo il discorso, Trump ha twittato che stava “scherzando” parlando di un muro in Colorado, tuttavia sui social si è scatenata l’ironia dei detrattori.

Ma a replicare al presidente americano è stato anche il governatore democratico del Colorado, Jared Polis: “È imbarazzante, il Colorado non è al confine col Messico. È un bene che qui da noi offriamo l’asilo a tempo pieno e gratuito ai nostri bambini, così possono imparare le basi della geografia”.

