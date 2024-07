Donald Trump fa la sua prima apparizione pubblica dopo l’attentato in Pennsylvania: l’ex presidente è arrivato alla convention repubblicana in corso a Milwaukee con una vistosa fasciatura all’orecchio ferito durante la sparatoria.

Il tycoon, arrivato senza la moglie Melania, è stato accolto da una standing ovation. Trump, che ha alzato il pugno, ha poi arringato la folla gridando “lottiamo, lottiamo” così come fatto subito dopo l’attentato.

JUST IN: 🇺🇸 Donald Trump appears in public with a bandage on his ear for the first time since being shot. pic.twitter.com/FsrbBgvoFA

— BRICS News (@BRICSinfo) July 16, 2024