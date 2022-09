Trump elogia Putin e Xi Jinping e attacca Biden: “Nemico degli Usa, lo cacceremo”

Trump attacca Biden: “Nemico degli Usa, lo cacceremo”

“È un nemico dello Stato, lo cacceremo”: così l’ex presidente Usa Donald Trump attacca il suo successore Joe Biden in un intervento a sostegno dei suoi candidati, tra cui figura anche Mehmet Oz, il famoso Dr. Oz della tv, in corsa per un seggio al Senato.

Il tycoon, che ha parlato per la prima volta dopo la perquisizione dell’Fbi nella sua abitazione in Florida, ha definito l’indagine “una farsa”, che avrebbe prodotto “un contraccolpo come nessuno ha mai visto”.

“Non può esserci esempio più vivido delle minacce reali alla libertà americana di poche settimane fa, avete visto, quando abbiamo assistito a uno degli abusi di potere più scioccanti da parte di qualsiasi amministrazione nella storia americana” ha dichiarato Donald Trump.

L’ex presidente, che ha elogiato il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping definendoli “brillanti”, ha promesso che i Repubblicani si “riprenderanno il Paese” mettendo “fine alla carriera politica di Nancy Pelosi e di Joe Biden”.