Il video del tornado a Ibiza

Una terribile tempesta accompagnata da forti venti si è abbattuta sull’isola di Ibiza gettando nel caos la popolazione, distruggendo buona parte della zona vicino San Antonio, e spazzando via decine di auto e di case.

I video condivisi dagli utenti su Twitter mostrano la violenza della tempesta che ha messo in pericolo gli abitanti, rompendo i vetri delle finestre mentre erano in casa e spezzando in due gli alberi esotici dell’isola.

Distrutti anche alcuni resort di lusso, come mostrano i video pubblicati online: in uno di questi si vedono le sedie della terrazza di un hotel extra lusso distrutte e ammassate, mentre gli ospiti scappano dalla piscina.

Il tornado avrebbe provocato fino a questo momento tre feriti, e il paese di San Antonio è rimasto distrutto.

