Tifoso precipita da un ponte mentre cerca di salire sul pullman dell’Argentina | VIDEO

Ad ora i report ufficiali parlano di otto feriti nei festeggiamenti per la vittoria dell’Argentina ai Mondiali in Qatar: tra i quattro e i cinque milioni di tifosi si sono riversati nelle strade di Buenos Aires per accogliere la nazionale di ritorno dalla spedizione vittoriosa in Medio Oriente, un fiume umano che ha causato non pochi problemi di ordine pubblico nel corso della parata col pullman scoperto.

La zona dell’Obelisco in Plaza de Mayo era totalmente inaccessibile, e le autorità hanno dovuto cambiare in corso i piani: dopo cinque ore impiegate per arrivare dallo scalo aeroportuale si Ezeiza verso il centro cittadino, i calciatori sono stati caricati a bordo di tre elicotteri, mentre il bus è stato dirottato verso il quartiere Lugano. Buenos Aires doveva essere attraversata dall’alto, il muro umano era totalmente impermeabile.

Il presidente della Federazione argentina (Afa), Claudio Chiqui Tapia, ha spiegato le decisioni assunte: “Non ci permettono di salutare tutte le persone che erano nell’Obelisco – si legge nel post condiviso sui social – gli stessi agenti della sicurezza che ci hanno scortato finora non ci permettono di andare avanti. La federazione si scusa a nome di tutti i giocatori campioni del mondo. È un peccato”.

Tra gli incidenti più gravi dell’intero evento, mentre i calciatori si trovavano ancora a bordo del pullman scoperto, quello avvenuto nella zona di Avenida Tenente General Pablo Ricchieri vicino al Mercato Centrale: due tifosi hanno cercato di salire a bordo del mezzo saltando da un ponte. Uno ci è riuscito, atterrando proprio in mezzo ai calciatori in festa, ed è stato prontamente bloccato.

Un altro invece è atterrato male ed è caduto sull’asfalto: non è chiaro quali siano le sue condizioni, ma è probabile che sia uno degli otto feriti di cui hanno parlato le autorità del Paese. Intanto il governo ha annunciato per martedì un giorno di festa nazionale per consentire i festeggiamenti