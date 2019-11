Terremoto oggi mercoledì 27 novembre 2019: forte scossa registrata in Grecia, avvertita in Puglia, Calabria, Campania e Sicilia

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 è stata registrata oggi, mercoledì 27 novembre 2019, a Creta, in Grecia: il sisma è stato avvertito in alcune regioni del Sud Italia, tra cui Sicilia, Calabria, Puglia e Campania.

A registrare la scossa è stata l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con le seguenti coordinate geografiche (lat, lon) 35.65, 23.25 ad una profondità di 20 km.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Grande spavento tra gli abitanti di alcuni comuni delle regioni del Sud Italia, che hanno avvertito la scossa.

Subito dopo il sisma, infatti, diverse persone si sono riservate sui social network in cerca di informazioni utili per individuare l’epicentro della scossa.

La scossa arriva il giorno seguente del terribile terremoto registrato in Albania che ha provocato almeno 25 morti. Anche in quel caso la forte scossa, di magnitudo 6.2, era stata avvertita in molte regioni d’Italia, tra cui Puglia, Campania, Basilicata e Abruzzo.

Sempre nella giornata di ieri, martedì 26 novembre, inoltre, due scosse di terremoto erano state registrate in Bosnia-Erzegovina e in Grecia (qui l’articolo completo). Le scosse, rispettivamente di magnitudo 5.3 e 4.6, non avevano provocato danni ingenti se non qualche piccola crepa in alcuni edifici dell’Erzegovina.

