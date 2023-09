Attimi di panico in Marocco quando il terremoto di magnitudo 7.0 si è abbattuto sul Paese, provocando al momento oltre 800 morti e centinaia di feriti. In queste immagini, prese da Twitter, e registrate dalle telecamere di sicurezza, si vedono i primi momenti della forte scossa, che ha avuto come epicentro la regione di Marrakech. La terra inizia a tremare, i palazzi crollano e le persone corrono in strada nel panico, tra detriti e fumo.