Terremoto in Marocco, scossa di magnitudo 7.0: oltre 600 morti e 300 feriti

È gravissimo il bilancio, ancora provvisorio, di un forte sisma che ha colpito il Marocco. L’Istituto nazionale di geofisica locale ha registrato una magnitudo 7.0 con epicentro nel comune di Ighil, a sud di Marrakech. La profondità del sisma a 8 chilometri. Le immagini sono devastanti. Il bilancio fornito dal Ministero dell’Interno si aggrava di ora in ora: le vittime sarebbero 632, 329 i feriti. Di questi, una cinquantina sono in gravi condizioni.

I sismografi hanno registrato la scossa alle 23.11 di venerdì 8 settembre. La scossa è stata sentita lungo tutta la dorsale dell’Atlante, a Merzouga, una delle porte del deserto, Taroudant, Essaouira e Agadir e dall’altro versante della catena montuosa a Casablanca, fino a Rabat. Il movimento ondulatorio è durato circa 30 secondi.

Edifici che si sbriciolano all’improvviso, persone che scappano in strada, decine di letti improvvisati in piazza, persone che scavano a mano tra le macerie. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con dolore il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Marocco”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. “Meloni – si spiega – ha espresso vicinanza e solidarietà al Primo Ministro Aziz Akhannouch, ai familiari delle vittime e al popolo marocchino, manifestando la piena disponibilità dell’Italia a sostenere il Marocco in questa emergenza”.

Il bilancio è destinato ad aggravarsi. I paesi che punteggiano l’Atlante sono molto poveri, spesso non hanno collegamento internet e le case sono costruite con il caratteristico muro a pisé, realizzato in paglia, fango e sassi. Grande paura soprattutto nella medina di Marrakech, dove le parti più fragili delle mura che circondano il centro storico sono crollate. Hanno ceduto alcune abitazioni, nella piazza Jamaa el Fna è crollato il minareto di una piccola moschea vicino allo storico ‘Café de France’.

Si segnalano danni nella kasbah di Marrakech e crolli di abitazioni nella zona a nord est. In città nuova ci sono crepe nel campanile della chiesa cattolica di Gueliz. Crolli di facciate a Essaouira, sull’Oceano atlantico e a Ouarzazate, nel centro Sud. In migliaia si sono riversati per le strade della città nuova di Marrakech e nei vicoli della medina, in preda al panico. Elettricità e collegamento internet sono mancati a lungo. Il centralino dell’ambasciata italiana a Rabat ha ricevuto numerose chiamate soprattutto da parte di turisti che chiedono di rientrare a casa.

“Sono vicino al Marocco per il tragico terremoto che ha seminato morte e distruzione. L’Italia è pronta ad aiutare, anche per le fasi di soccorso, le autorità marocchine in questi momenti difficili”, ha scritto sui social il ministro degli Esteri Antonio Tajani inviando la propria preghiera “per le vittime e i loro familiari”.

Intanto la Farnesina monitora la situazione. “A seguito del terremoto nell’area dell’Atlante, la Farnesina, con l’ambasciata d’Italia in Marocco e il Consolato generale d’Italia a Casablanca, monitorano la situazione e sono in contatto con le autorità locali. Per qualsiasi emergenza o segnalazione è possibile contattare l’Unità di Crisi al numero +39 06 36225”, ha scritto la Farnesina su Twitter.