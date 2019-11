Terremoto in Iran: almeno 5 morti

Almeno 5 morti e 120 feriti: è il bilancio provvisorio di un forte terremoto di magnitudo 5,9 che oggi, 8 novembre 2019, si è verificato in Iran, precisamente nella zona di Mianeh, nella provincia dell’Azarbaijan orientale, nel nord-ovest del Paese. Il numero delle vittime è stato comunicato dalla tv di Stato iraniana. Con il sisma quattro villaggi sono stati rasi al suolo e si sono verificate frane in almeno nove zone dell’area. Numerose persone sono rimaste in strada per paura di nuove scosse.

Le scosse di terremoto sono state avvertite anche nelle province di Azarbaijan occidentale, Gilan, Zanjan e Ardebil, Si sono verificate alle 2,20 del mattino, ora locale. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa due chilometri. Il vice governatore di Mianeh ha dichiarato che otto squadre di soccorritori sono state inviate nell’area.

Il servizio geologico degli Stati Uniti Usgs ha precisato che l’epicentro è stato individuato a circa 60 chilometri dalla città di Hastrud.

Le scosse di terremoto di oggi, 8 novembre, in Italia

Potrebbero interessarti Brasile, l'ex presidente Lula è vicino alla scarcerazione Guerra in Siria, Diario dal Rojava: l’Isis è tornato, o meglio non è mai scomparso Il Sudan ha lanciato il suo primo satellite nello spazio insieme alla Cina