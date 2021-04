La ragazza con il corpo ustionato rinata grazie ai tatuaggi: “Non riuscivo a guardarmi allo specchio”

Argentina, ricopre di tatuaggi il corpo ustionato

È una storia di rinascita quella di Lali Juárez, una ragazza argentina oggi 28enne, che circa dieci anni fa è rimasta vittima di un incendio che le ha causato profonde ustioni su tutto il corpo. Quell’incidente domestico le ha cambiato la vita, il 30 per cento del suo corpo è stato gravemente ustionato e la ragazza ha trascorso mesi in terapia intensiva. Una volta tornata a casa, si vergognava del suo aspetto, tanto da non uscire più e usare solo abiti che la coprivano completamente. Qualcosa poi è cambiato. Lali Juárez ha scoperto i tatuaggi curativi, un’idea pensata proprio per le vittime di incidenti ma anche per le donne sopravvissute al cancro al seno. Da quel momento è rinata. Oggi la ragazza, anche grazia al suo profilo Instagram, è diventata un esempio di coraggio per tante persone. “Il dolore che ho provato nel farmi tatuare non è niente in confronto a quello che ho provato quando non sono riuscita a guardarmi allo specchio per 10 anni”, ha raccontato.

