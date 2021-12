Svizzera, dal primo gennaio basterà andare in comune per cambiare sesso

In Svizzera dal primo gennaio 2022 le persone transgender o intersessuali potranno cambiare sesso recandosi semplicemente all’ufficio di stato civile e pagando 75 franchi. La legge, approvata già a ottobre del 2020, entrerà in vigore all’inizio nuovo anno ed è rivolta a tutti coloro che hanno “la convinzione intima di non appartenere al sesso con cui sono stati iscritti all’ufficio dello stato civile”, ha spiegato un portavoce del governo.