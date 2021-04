Si suicida lanciandosi da un palazzo, ma colpisce e uccide una ragazza che stava passeggiando

Si suicida lanciandosi da un palazzo ma atterra su una ragazza e la uccide

Si suicida lanciandosi da un palazzo, ma uccide una ragazza che proprio in quel momento stava passeggiando sotto l’edificio. L’incredibile vicenda è avvenuta lo scorso 25 aprile nell’East Village di San Diego, negli Usa.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è salito in cima a un palazzo dove si trova un parcheggio sopraelevato e si è buttato giù. Nel momento esatto in cui stava per schiantarsi al suolo, è atterrato su una ragazza di 29 anni, Taylor Kahle, schiacciandola con il proprio peso.

Ad assistere alla scena il fidanzato della vittima che stava passeggiando con lei dopo aver cenato in un ristorante. A niente sono valsi i soccorsi: la donna è morta sul colpo.

Inutili i tentativi di rianimare anche il suicida, che è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. Sia il fidanzato della vittima che alcuni passanti, i quali hanno assistito alla scena, sono stati assistiti dai medici perché in stato di shock.

