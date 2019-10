In Sudan proteste per chiedere lo scioglimento del partito di Bashir

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza, ieri, lunedì 21 ottobre 2019, in Sudan, per chiedere lo scioglimento del partito dell’ex presidente Omar al-Bashir. Il presidente è stato in carica per 30 anni fino allo scorso aprile, quando è stato deposto da un colpo di stato militare. Il gruppo politico di cui fa parte Bashir è il Partito del Congresso Nazionale.

L’agenzia di stampa Associated Press riferisce che non vi sono notizie di scontri con la polizia o vittime nel corso delle manifestazioni. Tra le richieste delle persone scese nelle strade, che hanno scatenato le proteste in Sudan, quella di un’indagine indipendente sulle violenze che hanno caratterizzato lo sgombero del sit-in di protesta da parte delle forze di sicurezza, lo scorso giugno.

Sempre ieri, il primo ministro del Sudan, Abdalla Hamdok, ha svelato i membri della commissione incaricata di indagare sulla violenta repressione: a guidarla sarà l’avvocato esperto in diritti umani Nabil Adib. Nelle ultime ore il governo di Khartoum ha anche firmato un documento che sancisce la fine delle ostilità con il Fronte rivoluzionario, che comprende una serie di movimenti armati coinvolti nei conflitti nelle regioni del Nilo Azzurro, del Kordofan meridionale e del Darfur.

Sudan, firmato l’accordo per la transizione tra i militari e l’opposizione

