In Sudan ogni giorno muoiono 120 bimbi per malnutrizione

Ogni giorno, in Sudan, 120 bambini muoiono a causa della malnutrizione. La denuncia arriva dall’Unicef.

“Circa 120 bambini muoiono ogni giorno a causa della denutrizione e per motivi correlati. Circa 2 milioni e 600 mila bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria”, ha dichiarato Henrietta Fore, direttore esecutivo di Unicef, al termine di una visita di tre giorni nel paese africano.

Durante la sua permanenza in Sudan, Fore ha incontrato il primo ministro del paese, Abdallah Hamdok. “Questo è un momento cruciale: mentre comincia un capitolo della sua storia, è fondamentale che il Sudan ribadisca il suo impegno nei confronti dei cittadini più giovani, mettendo i bambini e i giovani in primo piano”, ha aggiunto Fore.

Incontrando le autorità, Fore ha sottolineato la necessità di dare priorità ai bisogni dei bambini, rafforzando le azioni contro la malnutrizione, affrontando la crisi dell’istruzione e aumentando gli investimenti sui bambini e sui giovani.

Decenni di conflitti e sottosviluppo hanno reso vulnerabili milioni di bambini. Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia, il 38 per cento dei bambini di età inferiore ai cinque anni è troppo basso per l’età che ha, e il 17 per cento è troppo magro rispetto all’altezza. Nel 2019, un milione di bambini è stato sfollato e oltre tre milioni e mezzo di ragazzi non hanno la possibilità di andare a scuola.

