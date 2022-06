Almeno 22 giovani di età compresa fra i 18 e i 20 anni sono morti in una discoteca che si trova in una baraccopoli nella città costiera di East London, in Sudafrica. Le indagini sulle cause della morte sono ancora in corso: le vittime sono state trovate sul pavimento del locale e, come ha riferito il capo della polizia della provincia, i loro corpi non presenterebbero segni di ferite o violenze.

Il ritrovamento è avvenuto nel locale Enyobeni Tavern domenica 26 giugno. “Le circostanze del ritrovamento sono sotto indagine in questi minuti”, ha detto un portavoce della polizia al canale locale Newzroom Africa, “non vogliamo fare speculazioni in questa fase”.

Secondo i media locali i parenti delle vittime non hanno ancora avuto accesso a riconoscere i corpi e la zona è stata isolata. Nomthetheleli Lilian Mene, commissario della polizia locale, ha detto a SABC news che “potrebbe esserci stata una calca all’interno del locale”. La maggior parte delle vittime sarebbero giovani tra i 18 e 20 anni, ha dichiarato Kinana. Alcuni testimoni hanno raccontato al Daily Dispatch che i corpi giacevano per terra come se fossero improvvisamente svenuti.