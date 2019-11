Inghilterra: studentessa muore per una meningite fulminante

Muore per una meningite fulminante: è quanto accaduto in Inghilterra a una studentessa di 21 anni.

La morte della giovane è avvenuta il 14 ottobre scorso, ma i genitori hanno scoperto il motivo del decesso della figlia, avvenuto nella loro abitazione di Gateshead, in Inghilterra, solamente cinque giorni dopo.

A ricostruire la vicenda è Sheila Rowell, mamma 49enne della vittima, la 21enne Jessica Cain.

Secondo quanto raccontato dalla donna, la sera del 14 ottobre Jessica, studentessa di Art Therapy alla Derby University, è tornata a casa nel tardo pomeriggio accusando stanchezza e un lieve mal di testa.

La mamma le ha consigliato di prendere una comune pillola per l’emicrania. La ragazza, così, intorno alle 19 ha deciso di prendere la medicina e successivamente di andare a dormire. “Mi ha detto che sarebbe andata a dormire se non si fosse sentita meglio, poi ci siamo salutate. Non avrei mai potuto immaginare quello che sarebbe successo” racconta la mamma Sheila.

La mattina seguente, infatti, la madre prima di andare a lavoro è entrata nella camera della figlia per verificare le sue condizioni di salute. Quando ha provato a svegliarla, però, la ragazza non ha risposto né dato cenni di vita.

La donna ha immediatamente avvertito i soccorsi, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza.

Cinque giorni dopo il decesso di Jessica, i genitori hanno scoperto la causa della sua morte: meningite fulminante. A rivelarlo è stato il coroner che ha effettuato l’autopsia sul corpo della povera ragazza.

