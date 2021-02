Gli Stati Uniti rientrano ufficialmente nell’accordo di Parigi sul clima

Oggi, venerdì 19 febbraio, gli Stati Uniti sono rientrati ufficialmente nell’accordo di Parigi sul clima, il più importante trattato internazionale degli ultimi anni per contrastare il riscaldamento globale, che impegna i Paesi a ridurre le emissioni di anidride carbonica ben al di sotto dei 2 gradi Celsius rispetto al periodo preindustriale, puntando a un aumento massimo della temperatura pari a 1,5 gradi.

Gli Stati Uniti si erano ritirati dal trattato circa 3 anni e mezzo fa, quando Donald Trump decise che avrebbero comportato “un peso economico iniquo”, nonostante gli impegni previsti, in realtà, siano volontari. Gli Usa erano così rimasti l’unico paese al mondo fuori dall’accordo.

Il rientro nel trattato di Parigi era stato annunciato dal presidente Joe Biden a dicembre, in occasione dei 5 anni dalla firma dell’accordo, ed era incluso tra le priorità del suo mandato sin dalla campagna elettorale.

“Gli Stati Uniti – ha detto Biden a dicembre scorso – torneranno agli accordi di Parigi, e io inizierò immediatamente a lavorare con i miei interlocutori nel mondo per fare tutto il possibile, compreso convocare un summit sul clima con i leader delle maggiori economie durante i miei primi 100 giorni alla presidenza”.

Il presidente eletto aveva anche ricordato come la “leadership Usa sia stata essenziale per negoziare a Parigi e arrivare agli accordi”. “L’amministrazione Biden-Harris aumenterà l’ambizione dei nostri obiettivi interni climatici mettendo il Paese sul cammino per arrivare a zero emissioni non più tardi del 2050”, ha assicurato Biden.

“Sotto l’amministrazione Biden-Harris l’America tornerà a lavorare con i nostri partner nel mondo per assicurare che noi realizziamo quegli obiettivi per il bene delle nostre famiglie e delle generazioni future”, ha promesso il presidente degli Stati Uniti.

