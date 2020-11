Usa: uomo armato in shopping center a Wauwatosa, in Wisconsin

Un uomo armato sarebbe in azione in un centro commerciale, al Mayfair Mall, a Wauwatosa, in Wisconsin. Lo riferiscono i media locali. Sul posto ambulanze e polizia. Testimoni riferiscono di diverse persone colpite. La polizia ha ordinato alle persone nell’edificio di stare al riparo. “Ci sarebbero diversi feriti”. Lo ha riferito Dennis McBride, il sindaco della località, un sobborgo a una decina di chilometri da Milwaukee. Secondo testimoni, tra le persone colpite almeno tre adolescenti. L’uomo è ancora in fuga e gli agenti lo stanno cercando nei locali.

There are easily more than a dozen squads here, police outside of Macy’s entrance with long guns @CBS58 pic.twitter.com/9xWUpNgPi7 — Cearron Bagenda (@CearronBagenda) November 20, 2020

Potrebbero interessarti Russia, “Putin ha il cancro, è stato operato a febbraio” Serbia, patriarca ortodosso 90enne muore di Covid: si era contagiato al funerale-focolaio di un vescovo negazionista "Mask up America": lo slogan anti-Covid sull'importanza della mascherina