Sparatoria a una festa di Halloween in California: almeno 4 morti

Almeno quattro persone sono rimaste uccise in una sparatoria durante un festa per Halloween a Orinda, in California. Lo ha riferito la televisione locale KTVU, secondo la quale ci sono anche diversi feriti.

Secondo i media internazionali non il numero esatto dei morti non è ancora definito. La polizia di Orinda, cittadina a nordest di San Francisco, ha confermato che l’indagine riguarda una “sparatoria multipla”.

Gli spari sono avvenuti all’interno di una casa che era stata affittata via airbnb per una festa privata. Secondo il Daily Mail, infatti, l’evento era stato promosso su Instagram come “AirBNB mansion party”.

La polizia e i vigili del fuoco sono stati allertati alle 22.45 ora locale, in seguito ad alcune segnalazioni di cittadini che riferivano di aver sentito diversi spari in strada. I vicini di casa hanno detto al Telegram di Long Beach Press di aver sentito fino a 30 colpi.

Tre uomini di 20 anni sono stati trovati morti nel cortile di una casa dietro un salone di bellezza.

Altre cinque vittime sono state portate in ospedale con gravi ferite e altre quattro sono state successivamente trasportate in ospedale.

Almeno un sospetto ha aperto il fuoco contro la casa ed è fuggito, secondo le autorità, mentre alcuni testimoni hanno riferito che gli aggressori indossavano dei costumi da Halloween.

A sparare, forse, due persone: secondo le prime ricostruzioni della polizia, i due sospetti col volto coperto avrebbero aperto il fuoco contro le persone che in quel momento si trovavano alla festa, colpendo in totale dodici persone. Diversi colpi sono stati sparati anche all’aperto e in un vicolo la polizia ha trovato numerosi bossoli. I due sospetti autori della sparatoria sarebbero al momento in fuga.

