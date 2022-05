Il giornalista russo Solovyov ancora contro Draghi: “Non lo ha eletto nessuno”

La televesione russa torna a parlare di Mario Draghi, accusato negli scorsi giorni di aver “perso la testa”. A attaccarlo è ancora una volta il noto conduttore Vladimir Solovyov, considerato uno dei giornalisti più vicini a Vladimir Putin.

“Super Mario, Mario Draghi, il premier che nessuno ha eletto, capisce davvero quello che pensano gli italiani? O come spesso accade, non importa a nessuno?”, ha detto ieri Solovyov, durante la sua trasmissione sulla televisione pubblica russa. “Perché ora l’Europa è governata da persone che non sono state in pratica elette da nessuno”, ha continuato il presentatore, tra le personalità colpite dalle sanzioni europee dopo l’invasione dell’Ucraina, che hanno portato al sequestro della sua villa sul lago di Como.

“Mi sono piaciuti gli italiani quando l’Eni ha detto, ‘Noi, rubli? No, no, no, no, no, no (in italiano), dimenticatevelo. Non accadrà mai. Dimentica tutto (ancora in italiano, ndr). Non osate dirci una cosa simile”, ha poi detto Solovyov, riguardo la richiesta di pagare il gas russo in rubli, avanzata dal governo russo in risposta alle sanzioni occidentale. “E poi all’improvviso, o la la, dove possiamo aprire un conto? Rubli, siamo pronti. Come da istruzioni Ue. E poi immediatamente, va tutto bene”, ha affermato il conduttore, commentando l’annuncio di Eni di aprire due conti presso la banca del gigante energetico russo Gazprom, uno in rubli e uno in euro. Una decisione che secondo la compagnia italiana non violerebbe il regime di sanzioni, in quanto i pagamenti continuerebbero a essere in euro.