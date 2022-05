Russia, la star tv Solovyov: “Draghi ha perso la testa. Governo non eletto dagli italiani”

Ne ha un po’ per tutti Vladimir Solovyov, ‘star’ della tv russa recentemente ospite di trasmissioni italiane, che ha detto la sua sul ruolo del nostro Paese e del governo in rapporto alla guerra della Russia contro l’Ucraina. “E poi c’è l’Italia… L’Italia che sembrava così vicina a noi.. Hanno Mario Draghi… .”, ha detto Solovyov.

“L’Italia ci esclude dal premio Dante. Perché? Perché siamo russi… E gli italiani che hanno una coscienza dicono ‘proviamo grande vergogna per quello che sta succedendo, non dovrebbe andare così. La gente mi scrive, le persone dicono ‘per favore dica a Putin che non è il popolo italiano. E’ il governo, che disprezziamo’…”, ha aggiunto nel suo talk show. Soloviov punta il dito contro “il governo che il popolo italiano non ha eletto… Hanno Mario Draghi, Super Mario!… Non è propriamente pro-America, ma ha perso la testa…”.

Apparently on the verge of a meltdown, Vladimir Solovyov claims some Russians have been excluded by the Italian government from a certain Dante Prize, which Google tells me is in fact run by an American academic society

(with subtitles) pic.twitter.com/AMqcvTucnN

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 12, 2022