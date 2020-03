Il filosofo Slavoj Zizek: “Perché il Coronavirus è la morte del capitalismo”

Il Coronavirus è “la morte del capitalismo e un’opportunità per reinventare la società”: ne è convinto il filosofo sloveno Slavoj Zizek, che ha proposto la sua teoria su ciò che sta accadendo nel mondo a causa della pandemia di Covid-19 su Russia Today. Secondo Zizek, infatti, l’epidemia di Coronavirus è “un segno” che l’umanità non può continuare a vivere come fatto fino ad ora e che è “necessario un cambiamento radicale”. “Forse un altro virus, ideologico e molto più benefico – sostiene il filosofo – si diffonderà e si spera che ci infetti: il virus del pensiero di una società alternativa, una società al di là dello stato-nazione, una società che si aggiorna nelle forme di solidarietà e cooperazione globale”.

“Man mano che il panico si diffonde sul coronavirus, dobbiamo fare la scelta definitiva: o mettiamo in atto la logica più brutale della sopravvivenza del più adatto o parliamo di comunismo globale” spiega Zizek, che poi aggiunge: “Questo collasso economico è dovuto al fatto che l’economia si basa fondamentalmente sul consumo e sulla ricerca di valori promossi dalla visione capitalista, come la ricchezza materiale. Ma non dovrebbe essere così, non dovrebbe esserci una tirannia del mercato”.

Secondo il filosofo, inoltre, bisogna “riflettere su un fatto triste che abbiamo bisogno di una catastrofe per ripensare le caratteristiche di base della società in cui viviamo”. Zizek, infatti, è convinto che da questa situazione “emergeranno nuovi valori e si riaffermerà l’importanza della comunità, della convivenza e dell’intimità”.

