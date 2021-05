Sessantotto grandi felini, tra cui leoni e tigri, sono stati sequestrati in Oklahoma a Jeff e Lauren Lowe, protagonisti del noto programma Netflix “Tiger King“. I due sono accusati di violare le leggi statunitensi che tutelano le specie minacciate a rischio di estinzione e il benessere degli animali.

I funzionari federali del Dipartimento di Giustizia Usa hanno provveduto al sequestro di 7 leoni, 46 tigri, 15 ibridi leone-tigre e un giaguaro. Negli ultimi vent’anni, gli ispettori avevano sottoposto lo zoo a tre controlli, segnalando più volte la mancata cura degli animali. Molti di questi presentavano disturbi ossei dovuti alla carenza di calcio dovuta al consumo di carne disossata e macinata.

La coppia è stata ripetutamente accusata di “non aver fornito agli animali cure veterinarie adeguate o tempestive, un’alimentazione appropriata e un riparo che li proteggesse dalle intemperie e fosse di dimensioni sufficienti per consentire loro di assumere un comportamento normale”, come si legge in un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia.

Dal momento che non ha eseguito gli ordini del tribunale, che imponevano di assumere un veterinario qualificato per garantire che i felini potessero ricevere i livelli di cura richiesti dalla legge, la coppia si è resa responsabile di oltraggio della corte.

Durante le ispezioni, i Lowe avevano vessato i funzionari governativi, con la signora Lowe che a un certo punto aveva minacciato di uccidere un ufficiale della fauna selvatica. “La dichiarazione è stata particolarmente intimidatoria perché l’ex socio in affari di Tiger King sta scontando una pena in carcere per aver assunto un sicario per assassinare un rivale in un altro Stato”, si legge in una dichiarazione giurata federale.

Il riferimento è a Joe Exotic, il cui vero nome è Joseph Maldonado-Passage. Si tratta dell’ex socio in affari di Lowe e protagonista dello show di successo, che sta attualmente scontando una condanna a 22 anni per aver commissionato l’omicidio di Carole Baskin, attivista e fondatrice del ‘Big Cat Rescue‘, un santuario per animali della Florida, oltre che per 19 capi d’imputazione legati al maltrattamento e all’uccisione di animali.

