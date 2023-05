Scontro tra supermissili nei cieli dell’Ucraina: gli ipersonici russi colpiscono una batteria di Patriot Usa

È stato un attacco “eccezionale per la sua densità”. Così il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Serhiy Popko ha descritto l’offensiva missilistica che ieri ha cercato di travolgere le difese della capitale ucraina, fornite dagli Stati Uniti. Nella notte tra lunedì e martedì la Russia avrebbe lanciato da diverse direzioni sei missili ipersonici Kinzhal, nove missili cruise Kalibr, tre missili balistici Iskander, sei droni Shahed e tre di altri modelli nel tentativo di saturare la contraerea ucraina.

Secondo il ministero della Difesa russo, un Kinzhal è riuscito a colpire una batteria di missili Patriot, a difesa di Kiev. Due fonti statunitensi hanno confermato a Reuters che una postazione è stata danneggiata ma non distrutta e probabilmente non sarà necessario portarla via dall’Ucraina per ripararla. In precedenza il capo di stato maggiore delle forze ucraine, Valeriy Zaluzhnyi, aveva dichiarato che la contraerea era riuscita a intercettare tutti e sei i temuti Kinzhal, lanciati da un caccia russo, oltre ai Kalibr e agli Iskander. Un bilancio contestato dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, che ha accusato le autorità ucraine di rivendicare un numero di missili abbattuti “sempre tre volte maggiore di quelli che lanciamo”. “E sbagliano continuamente il tipo di missili. Ecco perché non li colpiscono”, ha aggiunto.

“Un anno fa, non siamo stati in grado di abbattere la maggior parte dei missili dei terroristi, in particolare quelli balistici”, ha detto Volodymyr Zelenskiy durante il suo intervento, in collegamento video, al Consiglio d’Europa in Islanda. “E ora sto chiedendo una cosa. Se siamo in grado di farlo, c’è qualcosa che non possiamo fare?”

Cosa sono i missili ipersonici