Scontro tra due navi da crociera in porto, paura per i passeggeri | VIDEO

Scontro tra due navi da crociera in porto, paura per i passeggeri

Scontro tra due navi da crociera in porto. È accaduto a Cozumel, famosa località turistica in Messico. La nave da crociera Carnival Glory stava attraccando nel porto di Cozumel in Messico, quando durante la manovra si è “entrata in contatto” con la Carnival Legend, che era già ormeggiata. Ancora incerte le cause dello scontro.

Entrambe le imbarcazioni appartengono alla stessa compagnia, la Carnival Cruise Line.

A causa dello scontro, un passeggero è rimasto ferito in modo lieve mentre veniva evacuato dalla sala da pranzo sul terzo e quarto ponte della nave.

Come si vede nel filmato, girato da Matthew Bruin e messo a disposizione da Storyful, una delle due navi si gira lentamente e colpisce la parte posteriore dell’altra, e alcuni detriti cadono in mare.

Il danno alle navi non è stato ancora valutato.

