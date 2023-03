Il Pentagono diffonde il filmato dello scontro tra un jet russo e il drone Usa sul Mar Nero | VIDEO

Il video dello scontro tra un jet russo e il drone Usa sul Mar Nero

Gli Usa hanno diffuso il video dello scontro avvenuto lo scorso 14 marzo sul Mar Nero tra il drone di sorveglianza statunitense e un jet russo.

Nel filmato si vede il velivolo di Mosca scaricare prima del carburante sul drone americano e poi urtare l’elica del Reaper Mq-9.

Secondo alcuni funzionari statunitensi, citati dalla Cnn che ha diffuso il video del Pentagono, la “Russia ha detto che cercherà di recuperare il relitto del drone abbattuto”.

“Gli Usa hanno detto in precedenza che stava prendendo misure per garantire che non cada nelle mani sbagliate, ma hanno ammesso che potrebbe non essere mai recuperato”.

Intanto, nonostante i colloqui telefonici tra i ministri della Difesa russo e americano Sergei Shoigu e Lloyd Austin i rapporti tra Washington e Mosca restano tesi.

Il Cremlino, infatti, ha affermato che le relazioni tra i due Paesi sono attualmente “al loro punto più basso”. Nel corso del colloquio con il suo omologo americano, invece, il ministro della Difesa russo aveva dichiarato che “i voli di droni americani al largo della costa della Crimea sono di natura provocatoria, questo crea i presupposti per un’escalation della situazione nella zona del mar Nero” sottolineando che Mosca “continuerà a rispondere in modo proporzionato a tutte le provocazioni simili”.