Salvini arrivato in Polonia per la sua “missione di pace” in Ucraina

Matteo Salvini è arrivato il Polonia, a Varsavia, e si tratterà all’esterno per qualche giorno. Lo aveva promesso e alla fine lo ha fatto. Il leader della Lega infatti nei giorni scorsi aveva detto di essere pronto a partire per l’Ucraina, e successivamente di voler andare al confine tra Varsavia e Kiev. Oltre un milione di profughi ucraini infatti ha già raggiunto la Polonia dal momento dell’invasione russa. “Non ho paura di mettermi a disposizione in nome della pace. Scongiurare una guerra devastante, planetaria e nucleare mi impegna la maggior parte del tempo. Voglio fare qualcosa che aiuta e che risolve. Sono in contatto con diverse realtà per portare in Italia decine e decine di bambini, malati, vedove e orfani. Sto interloquendo con il premier polacco e l’ambasciatore italiano in Polonia, se tutto è tranquillo e confermato nei prossimi giorni ci sentiamo da là”, aveva detto Salvini.

Una nota della Lega di questa mattina fa sapere che l’ex ministro è giunto a Varsavia. Il leader del Carroccio è accompagnato dal capogruppo della Lega al Parlamento Europeo Marco Campomenosi e dal coordinatore federale dei giovani del partito, il deputato Luca Toccalini. “Non essendo una visita tradizionale, non sarà diffuso alcun programma né verranno forniti altri dettagli a parte eventuali comunicazioni da parte dello staff”, fanno sapere da via Bellerio.

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, domani il leader della Lega è atteso al confine tra Polonia e Ucraina.