Russia, Putin premierà le donne che partoriscono almeno dieci figli

In Russia tornerà il premio “Madre eroina”. Il presidente russo Vladimir Putin ha ripristinato un titolo stabilito nel 1944 da Josef Stalin. Lo potranno ricevere le donne che partoriscono e crescono dieci o più figli. Non era stato più assegnato dal 1991, in seguito al crollo dell’Unione Sovietica.

Le madri che rispetteranno i requisiti avranno diritto a un pagamento una tantum di un milione di rubli – l’equivalente di 15.600 euro – quando il decimo figlio vivente avrà compiuto un anno, quindi gli altri devono essere vivi. Se qualcuno di loro, però, dovesse morire in un attentato, mentre lavora per le forze armate o è impegnato in un’emergenza allora le donne avranno diritto ugualmente alla somma.

In Russia la popolazione è in diminuzione da almeno trent’anni. Inoltre, la pandemia ha portato al più grande calo demografico dalla fine dell’Unione Sovietica. Con il titolo “Madre eroina” Putin vuole far fronte a questa crisi. Gli abitanti oggi sono poco più di 146 milioni, ma entro il 2050 questo numero potrebbe calare del 10%.

Il premio nel 1944 era stato ideato in seguito alla perdita di popolazione durante la Seconda guerra mondiale: una trentina di milioni di persone tra militari e civili.