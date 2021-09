Russia, primi risultati delle legislative: il partito di Putin in netto calo, boom dei comunisti

Il partito di Vladimir Putin ha vinto ancora una volta le elezioni legislative in Russia, facendo registrare tuttavia un netto calo dei consensi rispetto ai risultati del 2016, mentre il Partito comunista ha quasi raddoppiato i voti rispetto alle scorse consultazioni.

Secondo i risultati preliminari comunicati dalla commissione elettorale, relativi al 9% dei seggi, Russia unita è ancora il primo partito del paese, con il 38,75% dei voti, in forte calo dal 54,2% registrato nel 2016, mentre i comunisti sono dati al 25,06% a fronte del 13,34% di cinque anni fa.

Secondo i risutlati degli exit poll, nella duma non sarà presente alcun nuovo partito: solo i Liberaldemocratici, formazione di estrema destra, e la sinistra di Russia giusta, già presenti in parlamento, avrebbero infatti superato la soglia del 5%, mentre Nuovo popolo, il partito di recente formazione che ha raccolto i voti dei sostenitori di Alexei Navalny, oscilla intorno alla soglia di sbarramento.

Le urne erano state aperte per tre giorni, dal 17 al 19 settembre, con la possibilità di votare anche online.

Durante la campagna elettorale i sostenitori del dissidente Alexei Navalny, attualmente detenuto, avevano invitato i cittadini i russi a votare in maniera strategica, scegliendo i candidati che avevano maggiori probabilità di sconfiggere Russia Unita in ciascuna circoscrizione. Sia Apple che Google hanno rimosso dai propri store l’applicazione usata dagli attivisti per dare le indicazioni di voto, duramente condannata dalle autorità russe e dalla stessa Russia Unita.