Russia, autobomba a nord di Mosca: “Feriti un alto ufficiale dell’esercito e la moglie”

Un alto ufficiale delle forze armate russe e sua moglie sono rimasti feriti oggi a seguito dell’esplosione di un’autobomba a nord di Mosca. La notizia è stata confermata su Telegram dalla portavoce del ministero degli Interni russo, Irina Volk, secondo cui “è stato accertato che il 24 luglio, in uno dei parcheggi nel nord della capitale, un dispositivo non identificato installato in un’auto è esploso, provocando il ferimento di due persone”.

Le vittime, come riporta il notiziario Astra su Telegram, sarebbero il 49enne Andrei Torgashov, vice capo dell’89esimo centro di comunicazioni satellitari delle forze armate russe, e la moglie, entrambi trasferiti in ambulanza in un ospedale vicino. Il canale social ha pubblicato anche il filmato dell’esplosione, che mostra il militare salire sulla propria Toyota Land Cruiser insieme alla moglie in un parcheggio in via Sinyavinskaya, poco prima della detonazione, avvenuta a quanto sembra dal lato del guidatore.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal portale Meduza, Torgashov sarebbe rimasto gravemente ferito e avrebbe perso l’uso delle gambe, mentre la donna sarebbe stata ferita dalle schegge dell’esplosione. Alcune foto pubblicate sui social e rilanciate dall’agenzia di stampa ufficiale russa Ria Novosti, mostrano le vittime caricate in ambulanza, dopo essere state soccorse da alcuni passanti.

Un altro canale social, Mash, considerato vicino al Cremlino, ha pubblicato su Telegram il video di un uomo che sembra piazzare un oggetto al di sotto di un’auto simile a quella delle vittime in quello che sembra il medesimo parcheggio dell’attentato. “Il filmato mostra un sabotatore che piazza un ordigno improvvisato sotto l’auto di un ufficiale delle forze armate russe a Mosca”, riporta il canale. “Il suo volto è stato ripreso in un video e i servizi segreti stanno ora accertando la sua identità.

Secondo Mash, “l’uomo ha circa 35 anni, indossa un berretto da baseball, scarpe da ginnastica nere, jeans e porta uno zaino”. Il video sarebbe stato “girato intorno alle 2,42” ora locale (l’1,42 in Italia). “Il giovane che ha piazzato un ordigno esplosivo sotto l’auto di un ufficiale delle forze armate russe a Mosca ha trascorso 11 minuti in un parco giochi vicino dopo aver piazzato l’esplosivo, per riferire ai suoi mandanti”, si legge nel post Telegram che mostra il video del presunto responsabile dell’attentato e punta il dito contro i servizi segreti ucraini. “È molto simile alla firma del Sbu”, l’agenzia di intelligence di Kiev.