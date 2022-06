Gli ex ristoranti di McDonald’s in Russia, acquisiti dalla società Sistema Pbo sono stati ribattezzati “Vkousno i totchka“, ovvero “Delizioso e basta”. La catena di fast food americana più celebre al mondo ha abbandonato il Paese dopo oltre 30 anni, in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.

“Il nuovo nome è Vkousno i totchka“, ha dichiarato durante una conferenza stampa il direttore generale del gruppo russo Oleg Paroïev, mentre il proprietario, Alexandre Govor, ha assicurato che i 51.000 ex dipendenti di McDonald’s in tutta la Russia manterranno il loro posto di lavoro.

La riapertura anche dello storico primo punto vendita che aprì nel anni ’90, a piazza Puskhin, è stata decisa nella Giornata della Russia, la festa nota anche come Giornata dell’Indipendenza della Russia, viene celebrata il 12 giugno, giorno in cui è stata adottata la Dichiarazione di Sovranità di Stato nel 1990. E proprio in occasione della celebrazione non sono mancati episodi di protesta anti guerra: uno striscione anonimo con la scritta ‘Oggi non è il mio giorno’ è spuntato davanti al ministero della Difesa di Mosca.

L’inaugurazione è stata interrotta anche da un giovane manifestante che ha esposto un cartello: “Rivoglio il Big Mac” tra le risate degli addetti ai lavori.