Dopo 32 anni, McDonald’s lascia definitivamente la Russia: in vendita 850 ristoranti

McDonald’s chiude definitamente i battenti in Russia. Quotidiani come Bloomber e il New York Times hanno reso noto che il gigante della ristorazione ha ufficializzato questa mattina l’avvio del processo di vendita delle attività in Russia, che comprendono 850 ristoranti che impiegano 62.000 persone, diventando così l’ultima grande società occidentale ad uscire dalla Russia da quando ha invaso l’Ucraina a febbraio.

Sotto la crescente pressione dei dipendenti e dei consumatori, molti marchi e catene di ristoranti hanno parzialmente o completamente sospeso le loro attività in Russia. Ma pochi se ne sono andati del tutto a causa delle preoccupazioni per il benessere dei dipendenti e delle difficoltà di rientrare dopo una partenza. McDonald’s ha dichiarato a marzo che avrebbe chiuso temporaneamente le sue operazioni lì, così come molte altre catene, tra cui Starbucks e Yum Brands, la società madre di KFC e Pizza Hut. Molti dipendenti e attivisti hanno spinto per un completo ridimensionamento .

“Questa è una questione complicata, senza precedenti e con profonde conseguenze”, ha scritto Chris Kempczinski, amministratore delegato di McDonald’s, in un messaggio ai franchising e ha aggiunto: “Alcuni potrebbero obiettare che fornire accesso al cibo e continuare a dare lavoro a decine di migliaia di cittadini comuni sia sicuramente la cosa giusta da fare. Ma è impossibile ignorare la crisi umanitaria causata dalla guerra in Ucraina. Ed è impossibile immaginare che gli Archi d’Oro rappresentino la stessa speranza e promessa che ci ha portato ad entrare nel mercato russo 32 anni fa”.

McDonald’s prevede di vendere la propria attività a un acquirente locale. Non verranno più utilizzati il nome, il logo o il marchio di McDonald’s. McDonald’s ha affermato in una dichiarazione che tra le sue “priorità vi è cercare di garantire che i dipendenti in Russia continuino a essere pagati fino alla chiusura di qualsiasi transazione e che i dipendenti abbiano un futuro impiego con qualsiasi potenziale acquirente”.