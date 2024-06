Russia: comincia il processo a porte chiuse al giornalista del Wsj Evan Gershkovich

Il processo a porte chiuse al giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, detenuto in Russia dal 29 marzo 2023, è cominciato oggi Ekaterinburg, dove il 32enne è comparso davanti al Tribunale regionale di Sverdlovsk per rispondere dell’accusa di spionaggio a favore della CIA, un’imputazione da sempre respinta dal cronista, dal quotidiano statunitense e dalla Casa bianca.

Gershkovich, il primo giornalista occidentale ad essere accusato di spionaggio in Russia dai tempi della Guerra Fredda, ha salutato con un “ciao” i presenti ed è apparso calmo all’interno della gabbia di vetro riservata agli imputati. L’uomo si è presentato in tribunale con la testa rasata ma ha accennato un sorriso alla vista dei colleghi.

Just seen Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich who goes on trial today in Yekaterinburg. Emma Tucker, editor in chief of the WSJ writes: “This bogus accusation of espionage will inevitably lead to a bogus conviction for an innocent man who would then face up to 20 years… pic.twitter.com/kWSjAeabGK

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 26, 2024