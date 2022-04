Come è andato l’incontro tra il cancelliere austriaco Nehammer e Putin

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer si è recato oggi in visita a Mosca dove ha tenuto un colloquio con il presidente russo Vladimir Putin. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha fatto sapere che l’incontro, durato circa un’ora, è stato organizzato nella tenuta di Novo-Ogaryovo, una delle otto residenze del presidente russo.

Secondo quanto riporta Ansa citando quanto appreso dalla cancelleria austriaca a margine dell’incontro, Nehammer ha parlato di un Putin “poco amichevole” e di un incontrro “molto duro e franco”. Nehammer ha detto di aver usato “parole chiare” sui crimini di guerra commessi a Bucha e in altre città ucraine, sottolineando la “necessità di un’indagine internazionale” su questi fatti.

Il cancelliere austriaco ha infine fatto sapere che informerà i suoi partner europei dei suoi colloqui con il presidente russo per discutere i prossimi passi. Il cancelliere ha inoltre ribadito che “le sanzioni resteranno in vigore e saranno “ulteriormente inasprite finché ci saranno persone che continueranno a morire in Ucraina”.

Non è stata diffusa una nota congiunta dai due rappresentanti.