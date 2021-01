Ruba un’auto ma non si accorge del bambino seduto dietro: lo riporta dalla madre e la rimprovera

Ruba un’auto ma trova un bambino: ladro torna indietro e rimprovera la madre

Un ladro ruba un’auto senza accorgersi della presenza di un bambino nel sedile posteriore: così torna indietro e rimprovera la madre del piccolo.

È quanto accaduto negli Stati Uniti nella cittadina di Beaverton, nell’Oregon. Secondo quanto ricostruito da alcuni media locali, tutto è avvenuto lo scorso 16 gennaio quando una donna, intorno alle 9 del mattino, ha parcheggiato la sua auto davanti a un supermercato.

La donna, che doveva fare degli acquisti molto veloci, ha lasciato il figlio di 4 anni nella macchina, rimasta oltretutto accesa e con gli sportelli aperti.

Quando il ladro ha visto che la macchina era aperta, vi è salito sopra ed è fuggito via. Lungo il tragitto, però, il malvivente si è accorto che nel sedile posteriore c’era un bambino.

Così, ha deciso di fare inversione e di tornare nel luogo doveva aveva rubato l’auto per lasciare il bambino alla madre. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha riconsegnato il piccolo alla sua mamma non prima di averla rimproverata per averlo abbandonato momentaneamente nella vettura. L’uomo, secondo testimoni, avrebbe anche minacciato di chiamare la polizia per denunciare l’accaduto. Poi, è risalito sull’auto ed è fuggito via.

“Siamo grati che abbia riportato indietro il piccolo e abbia avuto la decenza di farlo” ha dichiarato il portavoce della polizia di Beaverton, che ora è a caccia della Honda color argento rubata e del ladro, un uomo tra i 20 e i 30 anni.

