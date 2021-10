Sei vegano? Nel Regno Unito puoi esimerti dal vaccino anti-Covid: “È come una fede religiosa”

Nel Regno Unito i vegani possono non vaccinarsi contro il Covid

Sei vegano? Allora puoi esimerti dal fare il vaccino anti-Covid. È quanto stabilito nel Regno Unito da un parere giuridico secondo cui il veganesimo è considerato una “protected characteristic”, ovvero equiparabile a una fede religiosa.

Qualora l’Inghilterra decidesse di imporre l’obbligo vaccinale, o quantomeno di adottare una soluzione simile a quella adottata dall’Italia con l’obbligo del Green Pass, dovrebbe fare i conti, così come sottolinea Italia Oggi, con circa mezzo milioni di vegani, che sarebbero esenti dal vaccino per via del loro “credo”.

I vaccini di per sé non contengono prodotti animali, ma, prima di essere commercializzati, sono stati testati sugli animali, condizione che quindi potrebbe turbare chi professa il veganesimo, che è uno stile di vita che evita lo sfruttamento degli animali in ogni ambito, non solo quello dell’alimentazione, ma anche dell’abbigliamento e del tempo libero.