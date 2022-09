Regno Unito, la regina Elisabetta sta male: medici preoccupati

C’è apprensione nel Regno Unito per la regina Elisabetta, le cui condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime ore. A comunicarlo è stato Buckingham Palace in uno scarno comunicato in cui si legge che la sovrana è stata “sotto controllo medico” e nel quale si ammette che “i medici sono preoccupati”.

Non vi sono altre informazioni se non che “Sua Maestà si sente a suo agio, e rimane a Balmoral”. A preoccupare i sudditi, però, è la nota in cui si sottolinea che “i familiari della sovrana sono stati avvertiti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Buckingham Palace (@buckinghampalaceroyal)

E infatti, poco dopo, al castello di Baltimoral sono giunti il figlio della regina, l’erede al trono Carlo, e la moglie di quest’ultima, Camilla. Successivamente è arrivato anche il principe William, mentre Harry e Meghan sono in viaggio per raggiungere la sovrana.

I conduttori della Bbc, intanto, sono vestiti in nero e l’emittente ha già cambiato la programmazione per aggiornare i telespettatori sullo stato di salute di Elisabetta II.

L’ultima apparizione pubblica della regina Elisabetta risale a due giorni fa quando, come da prassi, ha accolto la nuova prima ministra Liz Truss chiedendole di formare un nuovo governo. La sovrana, però, per la prima volta ha accolto la premier non a Buckingham Palace né al castello di Windsor, ormai residenza ufficiale della regina, ma, appunto, al castello di Baltimoral dove si trova attualmente.

Notizia in aggiornamento