“Re Carlo III è morto”: la fake news arriva dalla Russia

La notizia è rimbalzata per ore dai social ai media di tutto il Paese fino ad arrivare in Ucraina e Tagikistan, malgrado nessun media britannico né Buckingham Palace l'avessero confermata

Il re Carlo III del Regno Unito non è morto ma la notizia del suo decesso, lanciata per la prima volta in Russia, ha circolato per ore sui social media di mezzo mondo prima di essere smentita.

La fake news, come ricostruisce il britannico Guardian, è partita ieri pomeriggio da alcuni media russi, diventando virale dopo essere stata condivisa sul canale Telegram del quotidiano economico Vedomosti ed essere finita sul Readovka, un altro canale social locale con oltre 2,35 milioni di follower.

“Il re britannico Carlo III è morto”, recitava laconicamente l’avviso corredato di una foto del monarca in uniforme militare. Malgrado la notizia non fosse stata confermata da Buckingham Palace né ripresa da nessuno dei media britannici, tantomeno dalla tv pubblica Bbc, gli utenti sui social hanno continuato a condividerla citando un falso annuncio della royal family datato 18 marzo 2024 in cui si affermava che il re era “morto inaspettatamente ieri pomeriggio”.

Il falso era modellato in tutto e per tutto sull’annuncio ufficiale della morte di Elisabetta II, quindi a un occhio molto distratto poteva risultare verosimile. Tuttavia sui social ha cominciato a girare anche un altro falso, decisamente più grossolano, in cui si citava una presunta lettera di abdicazione – anch’essa completamente artefatta – in cui si proclamava come successore un fantomatico “Re Bob”.

La fake news ha comunque continuato a circolare, ripresa prima in Ucraina e poi in Tagikistan, mentre il portale russo Gazeta.Ru la metteva anche su X (ex Twitter): “Re Carlo III di Gran Bretagna è morto. Lo riferisce Buckingham Palace. Il monarca aveva 75 anni. Recentemente gli era stato diagnosticato un cancro”.

L’annuncio però è stato rettificato subito dopo: “Nel frattempo, non è stato scritto nulla al riguardo dai media ufficiali britannici. Molto probabilmente l’informazione è falsa”.

Alla fine è stata l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass a smentire tutto: “Il re Carlo III continua a svolgere i suoi doveri ufficiali e a partecipare agli impegni privati”. Intanto però ha tenuto banco per ore sui social.