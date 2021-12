Il Regno Unito nella morsa del Covid: “Due milioni di positivi, a Londra contagiata una persona su dieci”

Regno Unito, a Londra una persona su 10 è stata contagiata dal Covid

Sono quasi 2 milioni le persone che hanno contratto il Covid nel Regno Unito negli ultimi 10 giorni con il primato che spetta a Londra dove, una persone su 10, è stata contagiata dal virus.

Numeri impressionanti, svelati dall’Ufficio per le statistiche nazionali e che fotografano perfettamente la realtà inglese. Già da diversi giorni, infatti, i centri urbani del Regno Unito si sono letteralmente svuotati a causa dell’alto numero di contagi, mentre, secondo alcuni calcoli, centinaia di migliaia di persona hanno trascorso le feste natalizie in isolamento.

Secondo i numero diffusi dall’Ufficio per le statistiche nazionali, in Inghilterra il 2.83% della popolazione è positivo al Covid, circa 1 ogni 35 abitanti, ovvero 1,5 milioni di persone. I dati si riferiscono alla settimana che va dal 13 al 19 dicembre, mentre le proiezioni indicano per la settimana di Natale un ulteriore rialzo dei contagi con il numero complessivo degli attuali positivi nel Regno Unito che, come detto, potrebbe sfiorare se non addirittura superare quota 2 milioni.

La città più colpita, come detto, è Londra dove una persona su 10 è positiva al Covid. Nonostante già da diversi giorni si sia sfiorato il muro dei 100mila positivi al giorno, al momento il governo non sembra intenzionato a imporre nuove restrizioni.

I cittadini britannici, però, si sono imposti una sorta di auto lockdown con i centri urbani che già da diversi giorni si sono letteralmente svuotati anche per il timore di trascorrere le feste in famiglia e correre il pericolo di contagiarsi o contagiare qualche parente o amico.