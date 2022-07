Regno Unito, “E se avesse i capelli rossi afro?”: una biografia accusa Camilla di razzismo

Ancora accuse di razzismo per i membri della Casa Reale inglese. Questa volta a essere incolpata è la futura regina consorte Camilla. Prima della nascita del piccolo Archie, primogenito di Harry e Meghan e settimo in linea di successione al trono, la Duchessa di Cornovaglia avrebbe chiesto: “E se avesse i capelli rossi afro?”. A scriverlo è il giornalista Tom Bower nel suo ultimo libro: “Revenge. Meghan, Harry and the war between the Windsors”, che letteralmente vuol dire: “Vendetta: Meghan, Harry e la guerra tra gli Windsor”, ed è incentrato sulle vicende dei Sussex prima dell’addio a Londra, ai Palazzi e al resto della Royal Family.

La Casa Reale, però, ha respinto qualsiasi accusa. Falso sarebbe anche il momento raccontato nel libro. “Sono sciocchezze”, hanno risposto da Buckingham Palace. Bower nella biografia ha scritto che Camilla avrebbe scherzato con il secondogenito del Principe di Galles fantasticando sull’aspetto del suo futuro bambino. Harry e Meghan avevano appena ufficializzato la loro relazione, si trovavano a Clarence House – residenza di Carlo e Camilla – quando la futura regina consorte avrebbe chiesto “E se avesse i capelli rosso afro?”. Domanda che avrebbe fatto “ridere” il Duca di Sussex e infuriare Meghan.

Durante l‘intervista con Oprah Winfrey per l’emittente Cbs, andata in onda a marzo 2021, l’ex attrice aveva accusato un membro della Casa Reale di razzismo, senza fare nomi. Sarebbe stato “preoccupato del colore della pelle di Archie”.