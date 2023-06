Regina Camilla, scontro con la Principessa Anna: “Tu non sei la Regina!”

Avrà anche coronato il suo sogno e starà anche vivendo accanto all’uomo che ha sempre amato, ma tutto questo per la Regina Camilla ha un prezzo alto. Non solo i rapporti rovinati definitivamente con Harry e Meghan, ma negli ultimi mesi nel Regno Unito si rumoreggia molto anche di tensioni con Kate Middleton. E la moglie di William non è l’unica della famiglia reale che a quanto pare non vede di buon occhio la nuova sovrana inglese.

Lo stilista David Emanuel (che ha disegnato l’abito da sposa di Diana) in un’intervista rilasciata a GB News ha rivelato che delle fonti vicine alla royal family gli avrebbero riferito di uno scontro tra la Principessa Anna e la cognata. Fonti vicine alla Royal Family rivelano che Camilla non starebbe simpatica ad alcuni membri della Famiglia Reale, tra cui, anche, Kate Middleton.

In un’intervista rilasciata a GBNews, lo stilista David Emanuel (che disegnò l’abito da sposa di Lady Diana) ha rivelato che fonti vicine alla Royal Family gli avrebbero parlato di una lita tra la Regina Camilla e la principessa Anna: “C’è stato un duro confronto tra le due. Ho molte fonti vicine al Palazzo e mi hanno detto che c’è stata una cena per l’incoronazione alla quale ovviamente c’erano Re Carlo e la moglie, e apparentemente la principessa Anna ha detto: ‘Tu non sei la regina, sei la regina consorte’. La principessa non è l’unica a non digerire il nuovo titolo della consorte di Carlo, ci sono diverse persone della famiglia non contente di questo”.

Inoltre, sembrerebbe proprio che nemmeno Kate Middleton vada molto d’accordo con la regina Camilla. In un intervento a GBNews, l’esperto reale Tom Bower ha dichiarato: “Kate è furiosa con la regina per ciò che è successo. Camilla ha portato più di venti Parker Bowles nell’Abbazia, mentre c’erano solo quattro Middleton. Quindi lì dentro non solo Harry era arrabbiato, ma anche Kate e William. Inoltre, al fratello e alla sorella di Kate non è stato permesso di portare i loro partner. E se notate al concerto William non ha fatto nessun riferimento alla regina. C’è tensione e me l’hanno confermato. Chi è a Palazzo mi ha riferito che lei è una donna molto stanca, affaticata e provata da tutti questi anni in cui ha avuto tensioni. Mentre Kate è molto amata e in questi giorni era a Bristol e si comportava come una sovrana adorata dal suo popolo”.