Il più grande regalo che un nonno possa fare ai nipoti: il tenerissimo spot di Natale 2020

La sveglia ogni mattina alle 6.30 per mesi e l’allenamento di sollevamento pesi nascondono in realtà tutto l’amore e la tenerezza di un nonno per la nipotina. Un momento magico sognato e coltivato segretamente dall’uomo fino alla notte di Natale: è questo il contenuto di uno spot natalizio commissionato dall’azienda farmaceutica DocMorris, con sede nei Paesi Bassi.

“Quest’anno il regalo più grande che possiamo farci è la salute”, si legge nella pagina ufficiale YouTube dell’azienda, che ha scelto di chiudere il suo spot con la seguente frase: “Affinché possiate prendervi cura di ciò che conta veramente nella vita: passare del tempo senza preoccupazioni con chi amate”. Un vero augurio per tutti noi dopo questo 2020 segnato dalla pandemia di Covid-19 e dalle sue drammatiche conseguenze.

