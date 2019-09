Donna ha rapporti prima del matrimonio: punita con numerose frustate

Almeno 20 frustate sulla schiena: così una donna è stata punita pubblicamente in Indonesia per avuto rapporti prima del matrimonio.

La cerimonia, avvenuta nella giornata di giovedì 19 settembre, ha avuto luogo su un palco appositamente allestito davanti la moschea di Banda Aceh.

Secondo quanto riferito dalla France Press, oltre alla donna, anche il suo compagno e altre due coppie sono state selvaggiamente picchiate per aver violato la legge della Sharia nel Paese.

Le tre coppie sono state frustate da un ufficiale di polizia: cinque delle sei persone punite hanno abbandonato il palco doloranti e sanguinanti, mentre per uno di loro è stato necessario l’intervento dei medici.

I sei, secondo quanto riferito da Gulf News, prima di essere puniti, hanno trascorso diversi mesi in carcere.

Il sindaco di Banda Aceh, che ha definito i sei “violatori della Sharia islamica”, ha affermato che lo scopo delle frustate pubbliche è quello di “farli pentire”.

La cerimonia pubblica non deve incoraggiare le persone sotto al palco “a ridere degli autori, ma deve servire da lezione per tutti”.

Il primo cittadino, poi, ha spiegato che “ai bambini è stato vietato di assistere alla punizione in quanto potrebbe danneggiare il loro sviluppo psicologico”.

Purtroppo non è la prima volta che in Indonesia si verificano simili cerimonie. Secondo Amnesty International, tra gennaio e aprile dell’anno scorso, 47 persone sono state fustigate in pubblico.

Lo scorso 1 agosto, era balzata agli onori della cronaca la notizia di un’altra fustigazione ai danni di una donna. Anche in questa occasione, la ragazza, una 22enne, era stata punita, con circa 100 frustate, per aver avuto rapporti con il suo fidanzato prima del matrimonio.

Anche il consumo di alcol, il gioco d’azzardo e le relazioni omosessuali sono tra i reati che vengono puniti con la fustigazione pubblica.