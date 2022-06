Putin salta l’annuale live-tv in cui risponde alle domande dei russi: “Le sue condizioni peggiorano”

Putin salta l’annuale live-tv in cui risponde alle domande dei russi

Non si fermano le indiscrezioni sulle condizioni di salute di Vladimir Putin: ad alimentare nuove voci sulla presunta malattia che avrebbe colpito il presidente russo è la decisione di rimandare l’annuale live-tv in cui il capo del Cremlino risponde alle domande dei cittadini.

L’evento annuale, chiamato Direct Line to Vladimir Putin, si è sempre svolto a giugno ad eccezione del 2020 quando, a causa della pandemia di Covid, è stato posticipato a dicembre. Il format della trasmissione prevede che il presidente russo risponda a una settantina di domande.

Di recente era stato annunciato che il programma sarebbe andato a breve in onda, ma Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha successivamente dichiarato che il live-tv non sarebbe andato in onda a giugno e che la data in cui si terrà è ancora “sconosciuta”.

Questo, come detto, ha alimentato dubbi e sospetti. Molti ritengono che l’evento sia slittato per paura che possano arrivare domande “ostili” sulla guerra in Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti), mentre alcuni tabloid inglesi hanno avanzato l’ipotesi che le condizioni di salute di Putin non permettano al presidente russo di rimanere in tv per oltre tre ore.