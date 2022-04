Putin è malato? Un filmato virale solleva nuovi dubbi sulla di salute del presidente russo | VIDEO

Si è tornato a discutere sullo stato di salute del presidente russo Vladimir Putin dopo la diffusione di un video in cui lo si vede aggrapparsi a un tavolo mentre è seduto in maniera scomposta su una sedia. Il filmato, divenuto virale in poche ore sui social media, è stato girato durante un incontro tenuto ieri con il suo ministro della Difesa Sergei Shoigu.

Mentre il Cremlino sottolineava la natura dell’incontro tra i due si erano – per discutere la strategia militare russa a Mariupol, la città portuale strategica nel sud dell’Ucraina dove Putin ha dichiarato “vittoria” – l’attenzione di gran parte del pubblico è stato però spostata dall’aspetto tutt’altro che solenne del presidente.

Nel video, Putin rimane aggrappato tutto il tempo al tavolo posizionato tra lui e Shoigu mantenendo una postura scomposta e ritratta sulla sedia, quasi a voler aumentare la distanza tra lui e il suo ministro. Secondo le speculazioni iniziali le immagini sarebbero una dimostrazione del suo cattivo stato di salute. Nei mesi scorsi sono girate diverse indiscrezioni sulle condizioni dello zar, l’ultima delle quali lo vedeva malato di un cancro alla tiroide. Il Moscow Times questo mese ha tuttavia smentito le voci di un suo intervento chirurgico legato alla malattia.

dictators can be brutal

they can be capricious

but they can’t be weak

serious problem for putin pic.twitter.com/OGFejK09i9

— ian bremmer (@ianbremmer) April 22, 2022